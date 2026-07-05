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98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy. Dasz radę?

Lena Ratajczyk
dzisiaj, 06:49
96 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy. Dasz radę?
96 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy. Dasz radę?/Shutterstock
Zapraszamy w podróż po stolicach Europy. Podejmiesz wyzwanie? Powodzenia! 96 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaEuropaquizquizy z wiedzy ogólnej
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