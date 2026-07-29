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91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce

Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 08:17
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce/Shutterstock
Jesteś mistrzem geografii? Sprawdź swoją wiedzę o największych miastach i najważniejszych rzekach naszego kraju. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: szkołageografiaquizquizy z wiedzy ogólnej
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