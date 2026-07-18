91 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
49 minut temu
91 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa/shutterstock
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Źródło dziennik.pl
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