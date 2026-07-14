Dziennik Gazeta Prawana logo

90 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd

Lena Ratajczyk
Lena Ratajczyk
dzisiaj, 19:09
90 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd
90 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd/Shutterstock
Potrafisz odpowiedzieć na pytania dotyczące historii Polski? Spróbuj i sprawdź, ile pamiętasz ze szkoły. Powodzenia!
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaszkołaquizquizy z wiedzy ogólnej
Powiązane
Lata 90. w Polsce. Pamiętasz, jak się wtedy żyło? 12/15 to świetny wynik
Lata 90. w Polsce. Pamiętasz, jak się wtedy żyło? 12/15 to świetny wynik
90 proc. absolwentów szkół średnich nie umie zrobić 10/10. Geografia. Stolice świata
90 proc. absolwentów szkół średnich nie umie zrobić 10/10. Geografia. Stolice świata
[QUIZ] Geografia. Stolice Europy? Mniej niż 7/10 to wstyd
90 proc. osób nie umie zrobić 100 proc. Geografia. Stolice Europy. Dasz radę 10/10?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj