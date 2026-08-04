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86 proc. dorosłych Polaków poległo na tym teście z geografii Polski. Już 3 pytanie jest problematyczne. 10/10 robią nieliczni

Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 08:29
86 proc. dorosłych Polaków poległo na tym teście z geografii Polski. Już 3 pytanie jest problematyczne. 10/10 robią nieliczni
86 proc. dorosłych Polaków poległo na tym teście z geografii Polski. Już 3 pytanie jest problematyczne. 10/10 robią nieliczni/Shutterstock
Sprawdź swoją wiedzę na temat geografii naszego kraju. Pamiętasz najważniejsze rzeki, góry, miasta i ciekawostki? 9/10 będzie doskonałym wynikiem. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: szkołaedukacjageografiaquiz
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