86 proc. dorosłych Polaków poległo na tym teście z geografii Polski. Już 3 pytanie jest problematyczne. 10/10 robią nieliczni
dzisiaj, 08:29
86 proc. dorosłych Polaków poległo na tym teście z geografii Polski. Już 3 pytanie jest problematyczne. 10/10 robią nieliczni/Shutterstock
Sprawdź swoją wiedzę na temat geografii naszego kraju. Pamiętasz najważniejsze rzeki, góry, miasta i ciekawostki? 9/10 będzie doskonałym wynikiem. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
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