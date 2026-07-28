90 proc. absolwentów szkół średnich nie umie zrobić 9/9. Już 3. pytanie nokautuje. Historia Polski
19 minut temu
90 proc. absolwentów szkół średnich nie umie zrobić 9/9. Już 3. pytanie nokautuje. Historia Polski/Shutterstock
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Źródło dziennik.pl
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