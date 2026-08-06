Trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Schody zaczną się już na 1. pytaniu
dzisiaj, 05:21
Trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Schody zaczną się już na 1. pytaniu/Shutterstock
Ten quiz jest niezłym wyzwaniem, ale miłośnicy literatury poradzą sobie z nim bez problemu. Chodzi o to, by wskazać bohatera, który nie jest postacią z wymienionej książki. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
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