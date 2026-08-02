QUIZ z literatury. Uzupełnij tytuł książki. 20/20 dla mistrza. 80 proc. odpadnie na 14 pytaniu

QUIZ z literatury. Uzupełnij tytuł książki. 20/20 dla mistrza. 80 proc. odpadnie na 14 pytaniu / Shutterstock

W tym quizie zadanie polega na dokończeniu lub uzupełnieniu tytułu książki. Nie będzie łatwo. Komplet punktów zdobędą ci, którym prawie żadna książka nie jest obca. To co? Dacie radę?

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