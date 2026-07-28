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Trudny QUIZ z literatury. Której książki nie napisał ten autor? 12/12 tylko dla prawdziwych moli książkowych

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:31
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Trudny QUIZ z literatury. Której książki nie napisał ten autor? 12/12 tylko dla prawdziwych moli książkowych/Shutterstock
To quiz z literatury, który sprawdzi Waszą wiedzę, ale nieco inaczej. Tym razem nie pytamy o to, kto napisał tę książkę, ale o to, kto nie jest jej autorem. Łatwo nie będzie, ale fani literatury powinni dać sobie radę. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaquizquiz z wiedzy ogólnejquiz z literatury
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