Trudny QUIZ z literatury. Której książki nie napisał ten autor? 12/12 tylko dla prawdziwych moli książkowych

Trudny QUIZ z literatury. Której książki nie napisał ten autor? 12/12 tylko dla prawdziwych moli książkowych / Shutterstock

To quiz z literatury, który sprawdzi Waszą wiedzę, ale nieco inaczej. Tym razem nie pytamy o to, kto napisał tę książkę, ale o to, kto nie jest jej autorem. Łatwo nie będzie, ale fani literatury powinni dać sobie radę. To co? Zaczynamy?

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