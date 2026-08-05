Rozpoznasz piosenkę po jednym wersie? Pytamy o hity PRL i współczesne przeboje

QUIZ Odgadniesz piosenkę po jednym wersie? / Shutterstock

Jesteś królem karaoke, a może z pasją oglądałeś teleturniej muzyczny "Jaka to melodia?" i odgadywałeś utwory po pierwszej nutce? Tu będzie trudniej: pierwszy wers piosenki zwykle nie wpada w ucho tak samo jak refren. Sprawdźmy, czy zdobędziesz chociaż połowę punktów.

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