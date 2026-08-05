Wielki QUIZ o życiu w PRL. Trzy ostatnie pytania rozłożą młodych na łopatki. 85 proc. starszyzny wybrnie

Wielki QUIZ o życiu w PRL. Trzy ostatnie pytania rozłożą młodych na łopatki. 85 proc. starszyzny wybrnie / NAC

W tym quizie zadajemy Wam pytania dotyczące minionej epoki. Zafundujcie sobie małą podróż do przeszłości i przypomnijcie, jak to było w czasach PRL. Jak wtedy wyglądało codzienne życie? Pamiętacie? Na trzy ostatnie pytania nieliczni będą znać odpowiedź.

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