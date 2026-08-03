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Quiz z historii. 90 proc. nie odpowie poprawnie na 5 pytań. Nieliczni trafią 8/10

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:57
13 ekstremalnie trudnych pytań z historii. Dla większość 5/13 to Himalaje
13 ekstremalnie trudnych pytań z historii. Dla większość 5/13 to Himalaje/Shutterstock
Przygotowaliśmy quiz z historii, który wielu zaskoczy poziomem trudności. 90 proc. nie odpowie poprawnie na 5 pytań. Nieliczni trafią 8/10.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaquizquiz z historii
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