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Quiz. Propaganda i hasła PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:40
Quiz. Propaganda i hasła PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20
Quiz. Propaganda i hasła PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20/Shutterstock
Ten quiz daje pole do popisu osobom, które żyły w poprzedniej epoce. Każda z nich zderzyła się z propagandą i hasłami PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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