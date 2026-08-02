Quiz. Propaganda i hasła PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20

Quiz. Propaganda i hasła PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20 / Shutterstock

Ten quiz daje pole do popisu osobom, które żyły w poprzedniej epoce. Każda z nich zderzyła się z propagandą i hasłami PRL. Dla starszych to pestka. 90 proc. młodych trafi tylko 10/20.

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