Przyjemny quiz z geografii. 15/15 tylko dla orłów

Quiz z geografii / Shutterstock

Ten quiz z geografii jest przyjemny, ale niełatwy. Dotyczy zagadnień na poziomie szkoły średniej. To już nie podstawówka – i sama znajomość kontynentów oraz wykucie nazw stolic na pamięć nie wystarczy. Potrzeba znacznie obszerniejszej wiedzy. Sprawdź się!

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