QUIZ. 12 pytań o życiu w PRL. Będziesz "przodownikiem" tego quizu i wyrobisz 100 proc. normy?

QUIZ. 12 pytań o życiu w PRL. Będziesz "przodownikiem" tego quizu i wyrobisz 100 proc. normy? / NAC

W tym quizie pytamy o życie codzienne czasów PRL. Niektórzy dobrze pamiętają, jak się wtedy żyło i co się działo, inni znają tamtą epokę tylko z opowieści. Odpowiecie na wszystkie pytania? Sprawdźmy to w tym quizie o życiu w PRL.

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