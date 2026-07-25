Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ. 12 pytań o życiu w PRL. Będziesz "przodownikiem" tego quizu i wyrobisz 100 proc. normy?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:19
PRL
QUIZ. 12 pytań o życiu w PRL. Będziesz "przodownikiem" tego quizu i wyrobisz 100 proc. normy?/NAC
W tym quizie pytamy o życie codzienne czasów PRL. Niektórzy dobrze pamiętają, jak się wtedy żyło i co się działo, inni znają tamtą epokę tylko z opowieści. Odpowiecie na wszystkie pytania? Sprawdźmy to w tym quizie o życiu w PRL.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
Powiązane
QUIZ mocno sentymentalny. Życie codzienne PRL. Ostatnie pytanie o bułka z masłem
QUIZ sentymentalny. Życie codzienne PRL. Ostatnie pytanie to prościzna
QUIZ pełen nostalgii. Życie czasów PRL.
QUIZ mocno sentymentalny. Życie czasów PRL. Pytanie nr 9 to niezła "propaganda"
W tym quizie pełnym nostalgii pytamy o życie w czasach PRL. Będzie 9/9?
QUIZ pełen nostalgii. Życie w czasach PRL. Będzie 100 a może 200 proc. normy?
PRL
QUIZ mocno sentymentalny. Życie w PRL. Wyrobisz 100 a może 200 proc. normy? 9/9 tylko dla przodowników
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj