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QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Czasy Edwarda Gierka. 12/12 dla prawdziwych historyków

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:23
Edward Gierek
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Czasy Edwarda Gierka. 12/12 dla prawdziwych historyków/PAP Archiwalny
Edward Gierek to jeden z najlepiej zapamiętanych przez Polaków pierwszy sekretarz KC PZPR. Do dziś wielu wspomina je z ogromnym sentymentem. W tym quizie pytamy o historię właśnie z czasów rządów Gierka. Uda Wam się zdobyć komplet punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLhistoriaquizquiz prl
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