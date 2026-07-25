QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Czasy Edwarda Gierka. 12/12 dla prawdziwych historyków

QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Czasy Edwarda Gierka. 12/12 dla prawdziwych historyków / PAP Archiwalny

Edward Gierek to jeden z najlepiej zapamiętanych przez Polaków pierwszy sekretarz KC PZPR. Do dziś wielu wspomina je z ogromnym sentymentem. W tym quizie pytamy o historię właśnie z czasów rządów Gierka. Uda Wam się zdobyć komplet punktów?

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