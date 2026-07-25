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Trudny QUIZ na weekend z wiedzy ogólnej. Prawdziwy erudyta nie wyłoży się na pytaniu nr 9

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 08:22
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Trudny QUIZ na weekend z wiedzy ogólnej. Prawdziwy erudyta nie wyłoży się na pytaniu nr 9/Shutterstock
Ten quiz z wiedzy ogólnej na weekend to pytania, które do łatwych nie należą. Zwłaszcza pytanie nr 9 jest niezłym wyzwaniem. Prawdziwy erudyta raczej na nim nie polegnie. Będziesz prawdziwym omnibusem?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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Trudny QUIZ weekendowy z wiedzy ogólnej. 65 proc. erudytów polegnie na pytaniu nr 8
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