Trudny QUIZ na weekend z wiedzy ogólnej. Prawdziwy erudyta nie wyłoży się na pytaniu nr 9
dzisiaj, 08:22
Trudny QUIZ na weekend z wiedzy ogólnej. Prawdziwy erudyta nie wyłoży się na pytaniu nr 9/Shutterstock
Ten quiz z wiedzy ogólnej na weekend to pytania, które do łatwych nie należą. Zwłaszcza pytanie nr 9 jest niezłym wyzwaniem. Prawdziwy erudyta raczej na nim nie polegnie. Będziesz prawdziwym omnibusem?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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