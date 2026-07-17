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Trudny QUIZ weekendowy z wiedzy ogólnej. 65 proc. erudytów polegnie na pytaniu nr 8

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 14:32
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Trudny QUIZ weekendowy z wiedzy ogólnej. 65 proc. erudytów polegnie na pytaniu nr 8/Shutterstock
Czas na weekendowy quiz z wiedzy ogólnej. Te pytania do łatwych nie należą. Zwłaszcza pytanie nr 8 jest wyzwaniem, nawet dla erudytów oraz omnibusów. Odpowiesz czy polegniesz?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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