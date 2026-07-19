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QUIZ. Podajemy trzy wskazówki, zgadnij zawód. Zdobędziesz komplet punktów?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:38
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My podajemy trzy wyrazy, Wy odgadujecie zawód. Dacie radę w tym quizie?/Shutterstock
My podajemy trzy wskazówki, Ty zgadujesz, o jaki zawód pytamy. Pytania nie są zbyt trudne, ale też nie tendencyjne. Uzbierasz komplet punktów bez problemu? Sprawdźmy!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizquiz z wiedzy ogólnej
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