Quiz ortograficzny. Nawet 6/10 to poświadczenie mistrzostwa
dzisiaj, 12:06
Quiz ortograficzny. Nawet 6/10 to poświadczenie mistrzostwa/Shutterstock
Sprawdź swój poziom znajomości ortografii w bardzo trudnym quizie z krakowskiego dyktanda. Zdobycie kompletu punktów świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach. Dasz radę?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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