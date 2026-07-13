Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ. 20 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na dwóch ostatnich wymięknie nawet omnibus. 60 proc. zdobędzie max punktów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:53
A,Woman,In,A,Plaid,Shirt,Is,Surrounded,By,Question
Trudny QUIZ. 20 pytań z teleturniejów oraz krzyżówek. Komplet punktów tylko dla omnibusów/Shutterstock
Ten quiz to pytania z krzyżówek i znanych oraz lubianych teleturniejów jak chociażby "Jeden z dziesięciu". Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów, bo niektóre z nich są naprawdę bardzo trudne. Zmierzycie się z tymi 20 pytaniami? Dwa ostatnie to naprawdę niezła zagwozdka.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
Powiązane
Young,Woman,With,Question,Marks.
QUIZ z wiedzy ogólnej. 18 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na ostatnim 80 proc. wymięknie
Businesswoman,Thinking.,Light,Bulb,With,Gears,Over,Head.,Success,And
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. 80 proc. tylko dla tęgich głów
Man,Thinking,With,Creative,Business,Concept,Symbols,Like,Lightbulb,,Rocket,
Wielki QUIZ. 20 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Trzy ostatnie to niezła zagwozdka
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj