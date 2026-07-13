QUIZ. 20 pytań z krzyżówek i teleturniejów. Na dwóch ostatnich wymięknie nawet omnibus. 60 proc. zdobędzie max punktów

Trudny QUIZ. 20 pytań z teleturniejów oraz krzyżówek. Komplet punktów tylko dla omnibusów / Shutterstock

Ten quiz to pytania z krzyżówek i znanych oraz lubianych teleturniejów jak chociażby "Jeden z dziesięciu". Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów, bo niektóre z nich są naprawdę bardzo trudne. Zmierzycie się z tymi 20 pytaniami? Dwa ostatnie to naprawdę niezła zagwozdka.

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