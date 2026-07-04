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Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. 80 proc. tylko dla tęgich głów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:20
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Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. 15 pytań z krzyżówek i teleturniejów. 80 proc. tylko dla tęgich głów/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania z popularnych krzyżówek i teleturniejów. Wystarczy, że odpowiecie "tak" lub "nie". Pytania pochodzą z różnych dziedzin. Kilka z nich jest dosyć trudnych. Komplet punktów zdobędą tylko najlepsi.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquiz z wiedzy ogólnej
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