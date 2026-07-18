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Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Poziom akademicki Trzy ostatnie pytania położą nawet omnibusa

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:41
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Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Poziom akademicki Trzy ostatnie pytania położą nawet omnibusa/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania z różnych dziedzin. Będzie trochę nauki, trochę kultury i historii. Trzy ostatnie pytania są naprawdę trudne. Odpowiesz?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquiz z wiedzy ogólnej
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