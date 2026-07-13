Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Niezła zagwozdka. Trzy ostatnie pytania to poziom akademicki
58 minut temu
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Niezła zagwozdka. Trzy ostatnie pytania to poziom akademicki/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania z różnych dziedzin. Będzie trochę nauki, trochę kultury i historii. Trzy ostatnie pytania są naprawdę trudne. Odpowiesz?
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Źródło dziennik.pl
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