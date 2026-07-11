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Trudny QUIZ na weekend z wiedzy ogólnej. 15/15 tylko dla prawdziwych erudytów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
39 minut temu
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Trudny QUIZ na weekend z wiedzy ogólnej. 15/15 tylko dla prawdziwych erudytów/Shutterstock
Czas na weekendowy quiz z wiedzy ogólnej. Te pytania do łatwych nie należą. Będą wyzwaniem. Nawet prawdziwy omnibus będzie miał zagwozdkę. Komplet punktów tylko dla najlepszych.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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