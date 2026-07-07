QUIZ. Pamiętasz życie w PRL? Pytanie nr 8 cię nie pokona. Młodzi wymiękną już na starcie

QUIZ. Pamiętasz życie w PRL? Pytanie nr 8 cię nie pokona. Młodzi wymiękną już na starcie / NAC

W tym quizie pełnym sentymentów i nostalgii zadajemy pytania o życie w czasach PRL. Dla tych, których codzienność przypadła właśnie na tamte lata poradzą sobie bez problemu. Nawet pytanie nr 8 ich nie pokona.

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