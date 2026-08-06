QUIZ z klasykami polskiej ortografii. 10/10 tylko dla mistrzów poprawnej polszczyzny
dzisiaj, 04:52
QUIZ z klasykami polskiej ortografii. 10/10 tylko dla mistrzów poprawnej polszczyzny/Shutterstock
Polska ortografia pełna jest wyjątków i słów, które pojawiają się na prawie każdym dyktandzie. Czy wiesz jak poprawnie je zapisać? Właśnie o nie pytamy w naszym quizie. Spróbujcie się z nim zmierzyć i sprawdźcie swoją ortograficzną wiedzę.
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Źródło dziennik.pl
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