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QUIZ z klasykami polskiej ortografii. 10/10 tylko dla mistrzów poprawnej polszczyzny

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:52
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QUIZ z klasykami polskiej ortografii. 10/10 tylko dla mistrzów poprawnej polszczyzny/Shutterstock
Polska ortografia pełna jest wyjątków i słów, które pojawiają się na prawie każdym dyktandzie. Czy wiesz jak poprawnie je zapisać? Właśnie o nie pytamy w naszym quizie. Spróbujcie się z nim zmierzyć i sprawdźcie swoją ortograficzną wiedzę.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquizquiz ortograficznyquiz z ortografii
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