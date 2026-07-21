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Nieco trudny QUIZ o PRL. Urodzeni po 1981 dadzą radę bez problemu. Młodzi szybko się wyłożą

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:01
PRL
Nieco trudny QUIZ o PRL. Urodzeni po 1981 dadzą radę bez problemu. Młodzi szybko się wyłożą/NAC
Ten quiz to jeden z tych, którzy internauci lubią najbardziej. Zadajemy w nim pytania o życie w czasach PRL. Jak się wtedy mieszkało? Jak spędzało czas wolny? Jeśli pamiętacie detale i szczegóły życia w PRL to bez problemu odpowiecie na wszystkie pytania.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLhistoriaquizquiz prl
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