Nieco trudny QUIZ o PRL. Urodzeni po 1981 dadzą radę bez problemu. Młodzi szybko się wyłożą

Nieco trudny QUIZ o PRL. Urodzeni po 1981 dadzą radę bez problemu. Młodzi szybko się wyłożą / NAC

Ten quiz to jeden z tych, którzy internauci lubią najbardziej. Zadajemy w nim pytania o życie w czasach PRL. Jak się wtedy mieszkało? Jak spędzało czas wolny? Jeśli pamiętacie detale i szczegóły życia w PRL to bez problemu odpowiecie na wszystkie pytania.

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