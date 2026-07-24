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Trudny QUIZ z ortografii. Tylko mistrzowie wyjątków nie zrobią błędu. 85 proc. zrobi błąd na pytaniu nr 7

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:31
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Trudny QUIZ z ortografii. Tylko mistrzowie wyjątków nie zrobią błędu. 85 proc. zrobi błąd na pytaniu nr 7/Shutterstock
W tym quizie z ortografii pytamy o wyjątki i językowe niuanse. Nawet mistrzowie potrafią zrobić błędy. Spróbujcie zmierzyć się z tym quizem i zobaczcie, czy dacie radę poprawnie zapisać te słowa. Do dzieła!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquizquiz ortograficzny
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