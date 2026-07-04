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Trudny QUIZ z historii czasów PRL. Powtórka z ważnych wydarzeń. Na pytaniu nr 10 młodzi polegną

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:30
PRL
Trudny QUIZ z historii czasów PRL. Powtórka z ważnych wydarzeń. Na pytaniu nr 10 młodzi polegną/NAC
W tym quizie o historii czasów PRL pytamy o najważniejsze zdarzenia i daty m.in. nazwę PRL, strajki czy "Solidarność". Jeśli pamiętasz te wydarzenia i ich daty, to rozwiążesz nasz quiz bez problemu. A nawet jeśli czegoś nie pamiętasz, to warto się z nim zmierzyć. W końcu to też nauka. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizhistoria PRLquiz z historii
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