QUIZ. 20 niełatwych pytań z teleturnieju "1 z 10". Na ostatnie odpowie tylko Tadeusz Sznuk
59 minut temu
QUIZ. 20 pytań z "1 z 10". Uczestnicy szli jak burza. Na ostatnie pytanie tylko Tadeusz Sznuk znał odpowiedź/PAP Archiwalny
W tym quizie zadajemy te same pytania, które Tadeusz Sznuk zadał uczestnikom w ostatnim odcinku teleturnieju "1 z 10". Odpowiecie na wszystkie? Na ilu się wyłożycie? Na ostatnie tylko prowadzący znał odpowiedź.
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Źródło dziennik.pl
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