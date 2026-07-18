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QUIZ. 20 niełatwych pytań z teleturnieju "1 z 10". Na ostatnie odpowie tylko Tadeusz Sznuk

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
59 minut temu
1 z 10
QUIZ. 20 pytań z "1 z 10". Uczestnicy szli jak burza. Na ostatnie pytanie tylko Tadeusz Sznuk znał odpowiedź/PAP Archiwalny
W tym quizie zadajemy te same pytania, które Tadeusz Sznuk zadał uczestnikom w ostatnim odcinku teleturnieju "1 z 10". Odpowiecie na wszystkie? Na ilu się wyłożycie? Na ostatnie tylko prowadzący znał odpowiedź.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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