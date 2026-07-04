Trudny QUIZ. Pytania z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Tylko Tadeusz Sznuk zdobyłby 15/15
dzisiaj, 05:20
Trudny QUIZ. Pytania z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Tylko Tadeusz Sznuk zdobyłby 15/15/PAP Archiwalny
W tym quizie zadajemy pytania, które padły w finale Wielkiego Finału ostatniej serii teleturnieju "1 z 10". Tylko Tadeusz Sznuk znał wszystkie odpowiedzi. Będziesz omnibusem i odpowiesz?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
Powiązane