Quiz językowy: Jedna litera robi różnicę. 11. pytanie łamie większość

Quiz językowy: Jedna litera robi różnicę. 11. pytanie łamie większość / Shutterstock

Wydaje się łatwe? To tylko pozory. Jedna litera w słowie może zdecydować o błędzie, a 12. pytanie okazuje się prawdziwą pułapką. Ten quiz językowy kończy się trudniej, niż się zaczyna.

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