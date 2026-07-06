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Quiz językowy: Jedna litera robi różnicę. 11. pytanie łamie większość

Łucja Orzeł
dzisiaj, 22:38
Quiz językowy: Jedna litera robi różnicę. 11. pytanie łamie większość
Quiz językowy: Jedna litera robi różnicę. 11. pytanie łamie większość/Shutterstock
Wydaje się łatwe? To tylko pozory. Jedna litera w słowie może zdecydować o błędzie, a 12. pytanie okazuje się prawdziwą pułapką. Ten quiz językowy kończy się trudniej, niż się zaczyna.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: język polskiquizquiz ortograficzny
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