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Trudny QUIZ. "Lalka" Bolesława Prusa. 8/12 to będzie dobry wynik

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:22
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Trudny QUIZ. "Lalka" Bolesława Prusa. 8/12 to będzie dobry wynik/Shutterstock
Ta powieść Bolesława Prusa bardzo często pojawia się na maturze z języka polskiego. Pisarz zaczął publikować ją w odcinkach w "Kurierze Codziennym". Pierwszy ukazał się w druku 29 września 1887 roku. Jak dobrze pamiętacie tę lekturę? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie. Komplet punktów tylko dla tych, którzy czytali uważnie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: język polskilalkaquizBolesław Prus
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