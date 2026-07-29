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QUIZ z wiedzy. Trochę historii i literatury, odrobina nauki i kultury. Odpowiesz na trzy pytania z matmy?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:25
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QUIZ z wiedzy. Trochę historii i literatury, odrobina nauki i kultury. Odpowiesz na trzy pytania z matmy?/Shutterstock
W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania z nauki, kultury a także geografii. Zadajemy też trzy pytania z matematyki. Odpowiesz czy polegniesz?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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