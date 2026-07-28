Starcie pokoleń w quizie o PRL-u. Pytanie 12 to zagadka, która różni nas najbardziej

Starcie pokoleń w quizie o PRL-u. Pytanie 12 to zagadka, która różni nas najbardziej / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, kolejki po papier toaletowy i meblościanki w każdym salonie. Myślisz, że tamte czasy nie mają przed Tobą tajemnic? Ten quiz o PRL-u brutalnie zweryfikuje Twoją pamięć. Prawdziwy szok pokoleniowy nadchodzi jednak przy pytaniu 12. Dla współczesnej młodzieży to totalna abstrakcja, ale wykładają się na nim nawet rodowici obywatele dawnej Polski. Czy Twój kod kulturowy przetrwa tę próbę? Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy zdobędziesz komplet punktów.

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję