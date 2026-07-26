Trudny quiz ortograficzny. Z wynikiem 12/12 trafiasz do grona mistrzów
29 minut temu
Trudny quiz ortograficzny. Z wynikiem 12/12 trafiasz do grona mistrzów/Shutterstock
Ten quiz zawiera przykłady z niezwykle trudnego Krakowskiego Dyktanda z 2018 roku. Jego autorką jest prof. dr hab. Mirosława Mycawka. Dasz radę zdobyć choć połowę punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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