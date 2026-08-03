Quiz o PRL-u dzieli Polaków. Pytanie 12. bezbłędnie wskaże Twój wiek

Quiz o PRL-u dzieli Polaków. Pytanie 12. bezbłędnie wskaże Twój wiek / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, kolejki i kultowe meblościanki. Myślisz, że znasz realia PRL-u? Ten quiz brutalnie zweryfikuje Twoją pamięć. Prawdziwe starcie pokoleń zaczyna się jednak przy pytaniu numer 12. Dla dzisiejszej młodzieży to totalna abstrakcja, ale wykładają się na nim nawet ci, którzy wychowali się w tamtych czasach. Czy Twój kod kulturowy przetrwa tę próbę? Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy zdobędziesz komplet punktów.

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