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Arcytrudny QUIZ z geografii. Dopasuj stolicę do kraju? Tylko prawdziwy mistrz zgarnie 100 proc.

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:09
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Arcytrudny QUIZ z geografii. Dopasuj stolicę do kraju? Tylko prawdziwy mistrz zgarnie 100 proc./Shutterstock
Berlin, Madryt, Waszyngton – te stolice raczej nikomu nie sprawią trudności, ale czy wiesz, stolicą którego kraju jest Dżibuti? Sprawdź się w quizie na poziomie mistrzowskim. Nieliczne osoby osiągną 10/10 punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z wiedzy ogólnejquiz z geografii
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