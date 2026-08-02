Arcytrudny QUIZ z geografii. Dopasuj stolicę do kraju? Tylko prawdziwy mistrz zgarnie 100 proc.

Arcytrudny QUIZ z geografii. Dopasuj stolicę do kraju? Tylko prawdziwy mistrz zgarnie 100 proc. / Shutterstock

Berlin, Madryt, Waszyngton – te stolice raczej nikomu nie sprawią trudności, ale czy wiesz, stolicą którego kraju jest Dżibuti? Sprawdź się w quizie na poziomie mistrzowskim. Nieliczne osoby osiągną 10/10 punktów.

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