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QUIZ. 25 pytań z teleturnieju "1 z 10". Czy Tadeusz Sznuk byłby z ciebie dumny?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
13 minut temu
Sznuk
QUIZ. 25 pytań z ostatnich odcinków teleturnieju "1 z 10". Na ilu się wyłożysz?/PAP Archiwalny
W tym quizie zadajemy te same pytania, które Tadeusz Sznuk zadał uczestnikom w ostatnim odcinku teleturnieju "1 z 10". Odpowiecie na wszystkie? Na ilu się wyłożycie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukamaturawiedzaquiz
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