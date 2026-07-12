QUIZ. 25 pytań z teleturnieju "1 z 10". Czy Tadeusz Sznuk byłby z ciebie dumny?
13 minut temu
QUIZ. 25 pytań z ostatnich odcinków teleturnieju "1 z 10". Na ilu się wyłożysz?/PAP Archiwalny
W tym quizie zadajemy te same pytania, które Tadeusz Sznuk zadał uczestnikom w ostatnim odcinku teleturnieju "1 z 10". Odpowiecie na wszystkie? Na ilu się wyłożycie?
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Źródło dziennik.pl
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