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Nieco trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Na pytaniu nr 14 polegnie 80 proc.

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:33
quiz z literatury
Nieco trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Na pytaniu nr 14 polegnie 80 proc./Shutterstock
Ten quiz przypadnie do gustu tym, którzy nie potrafią żyć bez czytania. Waszym zadaniem jest wskazanie bohatera, który nie pasuje do książki. Kilka pytań jest dosyć podchwytliwych.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaquizquiz z wiedzy ogólnejquiz z literatury
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