Nieco trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Na pytaniu nr 14 polegnie 80 proc.

Nieco trudny QUIZ z literatury. Który bohater nie jest z tej książki? Na pytaniu nr 14 polegnie 80 proc. / Shutterstock

Ten quiz przypadnie do gustu tym, którzy nie potrafią żyć bez czytania. Waszym zadaniem jest wskazanie bohatera, który nie pasuje do książki. Kilka pytań jest dosyć podchwytliwych.

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