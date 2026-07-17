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QUIZ ortograficzny z dwuznakami. Rz czy ż, ch czy h? Przechrzta czy przehżta? Tylko mistrz ortografii nie polegnie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:02
Fountain,Pens,And,An,Antique,Handwritten,Letter
W tym quizie z ortografii pytamy o dwuznaki. Czy wiesz, która forma danego wyrazu jest poprawna?/Shutterstock
Polski język nie należy do najłatwiejszych. Ortograficzne wyjątki sprawiają trudność nawet mistrzom ortografii. W tym quizie pytamy o słowa, w których występują na raz aż dwie trudne zasady polskiej ortografii. No to ch czy h a może rz a nie ż?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquizquiz ortograficzny
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