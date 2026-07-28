85 proc. młodych i 45 proc. tych, co przeżyli nie odpowie na pytanie nr 9. QUIZ pełen sentymentu. Życie czasów PRL

85 proc. młodych i 45 proc. tych, co przeżyli nie odpowie na pytanie nr 9. QUIZ pełen sentymentu. Życie czasów PRL / NAC

Ten quiz jest szybki, ale nostalgii i sentymentu w ogóle w nim nie brakuje. Starsi będą mieli, co wspominać, młodsi mogą dopytać tych, którzy życie w czasach PRL pamiętają. Odpowiecie na wszystkie pytania?

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