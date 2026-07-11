QUIZ. Życie w PRL. Pamiętasz? Pytanie nr 10 to pestka dla starszaków i młodziaków
dzisiaj, 05:19
PRL, quiz/East News
Ten quiz jest bardzo sentymentalny i nostalgiczny dla tych, którzy żyli w tamtych czasach i je pamiętają. Młodsi mogą znać to, o co pytamy głównie z opowieści. Zobaczcie, jak dobrze pamiętacie życie codzienne czasów PRL.
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Źródło dziennik.pl
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