Trudny QUIZ z historii. II wojna światowa. Pytamy nie tylko ważne daty. 9/9 dla prawdziwych znawców
dzisiaj, 05:27
Trudny QUIZ z historii. II wojna światowa. Pytamy nie tylko ważne daty. 9/9 dla prawdziwych znawców/NAC
Tę datę zna chyba każdy. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W tym quizie z historii zadajemy pytania dotyczące tego historycznego wydarzenia.
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Źródło dziennik.pl
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