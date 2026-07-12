QUIZ: Dyktando "Rz" czy "Ż"? Ortograficzny snajper zrobi 8/8 bez mrugnięcia okiem
59 minut temu
QUIZ: Dyktando "Rz" czy "Ż"? Ortograficzny snajper zrobi 8/8 bez mrugnięcia okiem/Shutterstock
Rozgrzej swój mózg na dobry start dnia. Ten krótki quiz - dyktando sprawdzi, czy potrafisz poprawnie wstawić "ż" i "rz" w trudnych wyrazach. 8/8 to wynik tylko dla prawdziwych orłów ortografii. Sprawdź się, czy dasz radę.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz z ortografii
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