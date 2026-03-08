Kobieta w PRL-u. Pamiętasz jej życie? QUIZ wspominkowy o tamtych czasach
dzisiaj, 36 minut temu
Jak wyglądała codzienność kobiet w PRL-u? Z pewnością życie w tamtych latach obfitowało w sporo ciekawych rozwiązań. Do sprawdzenia swojej wiedzy zapraszamy nie tylko panie. Chociaż młodym panom może być nieco trudniej zdobyć komplet punktów, to nie warto się zniechęcać. Do dzieła!
