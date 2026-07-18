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Pokolenie smartfonów przegra, a starsi triumfują w tym trudnym quizie o luksusach z czasów PRL

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 06:27
Quiz PRL - luksus w czasach PRL
Quiz PRL - luksus w czasach PRL/Shutterstock
Kiedyś prawdziwe marzenie, dziś codzienność. Sprawdź, czy wiesz, co w PRL uchodziło za prawdziwy luksus. Rzeczy, które dziś kupuje się bez zastanowienia, wtedy były trudno dostępne, drogie albo „załatwiane” latami. Dla jednych były symbolem statusu, dla innych obiektem westchnień i zazdrości sąsiadów. Ten quiz to podróż do czasów, gdy luksusu nie dało się go zamówić jednym kliknięciem.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLnostalgiawspomnieniaquiz
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