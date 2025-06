W lutym tego roku Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. SN rozpatrywał sprawę anglistki z liceum. Domagała się ona dodatkowej zapłaty m.in. za przygotowanie uczniów do wyjazdu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej czekało na pisemne uzasadnienie uchwały SN i teraz jest gotowe do rozmów na ten temat. Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli na najbliższym posiedzeniu 6 czerwca zajmie się modelem wynagradzania nauczycieli za godziny nadliczbowe.

Samorządy: Poprosimy o pieniądze

Wypłata godzin nadliczbowych dla nauczycieli oznacza, że samorządy muszą znaleźć na to dodatkowe pieniądze w swoich budżetach. Trzeba będzie zapłacić nauczycielom m.in. za opiekę nad uczniami na wycieczkach szkolnych.

Reklama

Jeżeli minister edukacji narodowej przyjmie stanowisko, że nauczycielom powinno się płacić i powinniśmy w przyszłości za to płacić, to oczywiście będziemy to robić, ale poprosimy o pieniądze, które będą nam to rekompensowały. Bo to nie my ostatecznie decydujemy o kształtowaniu przepisów i o tym, jak je interpretować - powiedział Marek Wójcik, współsekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, cytowany przez Portal Samorządowy.

Reklama

Godziny nadliczbowe dla nauczycieli. Poziom wody się podnosi"

Podkreśla, że rząd nie uwzględnił tych kwot w subwencji oświatowej. Jego zdaniem potrzebne będą pieniądze nie tylko za przyszłe nadgodziny, ale także już przepracowane. Taka decyzja będzie powodowała masowe pozwy nauczycieli, za które też trzeba będzie zapłacić - dodał Marek Wójcik.

Ile będzie pozwów? Odpowiem obrazowo: poziom wody się podnosi i nie trzeba zbyt wysoko głowy unosić, żeby zobaczyć, że wysoka fala nadchodzi- odpowiedział Marek Wójcik. Nakłada się to na kryzys finansowy w samorządach. Jeśli chodzi o środki na koszty oświatowe, to powiem otwarcie - mamy głębię kryzysu i dalej nie mamy się już jak cofać bez pogarszania jakości nauczania - stwierdza.

ZNP ma wątpliwości

Związkowcy mają jednak wątpliwości, czy do wypłaty za godziny nadliczbowe potrzebne są debaty. Co tu ustalać? Jako ZNP już dawno zaproponowaliśmy MEN, jak ten problem rozwiązać. Tak naprawdę zanim ukazało się uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w tej sprawie. I będziemy się tego trzymać, bo sąd orzekł dokładnie tak, jak uważaliśmy- mówi Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego, cytowana przez Portal Samorządowy.

Uważa, że kwestie w godzin nadliczbowych trzeba jak najszybciej uregulować w Karcie Nauczyciela. W przeciwnym razie może dochodzić do nadużyć. Widziałam umowę, którą otrzymała jedna z nauczycielek, w której było napisane, że ona będzie sprawowała opiekę nad klasą, w ramach wynagrodzenia zasadniczego. W innej szkole, z której pięć klas jechało na wycieczkę, pani dyrektor dała nauczycielom do podpisania oświadczenie, że każda z nich odpoczywała przez jeden dzień, nie zajmując się w tym czasie dziećmi. Co oczywiście nie było prawdą -powiedziała Urszula Woźniak.

Godziny nadliczbowe nauczycieli. Za co się należą?

Za co można dostać dodatkowe wynagrodzenie? Oto przykłady podane przez ZNP: