Informacja o pracach nad projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ukazała się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Za przygotowanie tych dokumentów odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na drugi kwartał tego roku.

Jak podał resort w opisie przygotowywanego projektu nowelizacji, celem jej jest "podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela przez zapewnienie nauczycielom korzystniejszych niż obecnie rozwiązań zawartych w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie wynagradzania, czasu pracy, ochrony stosunku pracy". Wskazał także, że "zachodzi potrzeba doprecyzowania niektórych przepisów pragmatyki zawodowej w celu wyeliminowania przypadków ich niewłaściwego stosowania".

Proponowane zmiany uwzględniają postulaty zgłaszane na zespole do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. W jego skład - obok przedstawicieli resortu edukacji - wchodzą przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz samorządów.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

W przygotowywanym projekcie MEN proponuje m.in.

skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje, ale nieposiadającego stopnia awansu zawodowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego;

doprecyzowanie obowiązków mentora;

określenie przypadków, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe;

ujednolicenie obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zmianę przesłanki przydzielenia nauczycielowi godzin ponadwymiarowych;

doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli, w tym zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (np. nauczycieli uczących w klasach maturalnych);

doprecyzowanie przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego.

Ujednolicenie pensum

W przygotowywanym projekcie planowane jest m.in. ujednolicenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Proponuje się, aby obydwie grupy nauczycieli obowiązywał taki sam tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, tj. 18 godzin tygodniowo. Obecnie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynosi 20 godzin.

Zakaz zastępst w kilku sytuacjach

W projekcie mają być też zapisy mające na celu wyeliminowanie przypadków przydzielania nauczycielom zastępstw za nieobecnych nauczycieli do realizacji w czasie, w którym powinni oni realizować zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Chodzi o sytuacje, gdy dyrektor szkoły w celach oszczędnościowych przydziela zastępstwa nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych i nauczycielom specjalistom: pedagogom, psychologom i logopedom. Zastępstwa zorganizowane w ten sposób kolidują z podstawowymi zadaniami nauczycieli na zajmowanych przez nich stanowiskach, dezorganizują ich pracę, a nauczyciele, którym przydzielono w ten sposób zastępstwa, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

W przygotowywanym projekcie ma być wyraźne wskazanie, że godziny doraźnych zastępstw nie mogą być realizowane w czasie realizacji przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Urlop dla poratowania zdrowia

Planowane jest także przesunięcie terminu wypłaty składników wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac – składniki te będą wypłacane miesięcznie lub jednorazowo z dołu do piątego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Nowelizacja ma również umożliwić nauczycielom, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Obecnie nabycie uprawnień do wcześniejszej emerytury uniemożliwia nauczycielom skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, mimo że nie zamierzają oni korzystać z uprawnień do emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

W projektowanej nowelizacji mają być zmienione też przepisy dotyczące ochrony przedemerytalnej, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W przygotowywanym projekcie MEN proponuje również zmiany w innych ustawach: w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o Systemie Informacji Oświatowej.